Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 22,96 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'446 Punkten steht. Bei 22,50 CHF markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 102'267 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 17,69 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 250000,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Kuros (Kuros Biosciences) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,300 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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