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12.11.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 3,0 Prozent auf 19,50 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,0 Prozent auf 19,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'274 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bisher bei 19,49 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,34 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64'156 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2025 bei 32,48 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Kursplus von 66,56 Prozent wieder erreichen. Am 18.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF gegenüber -29,88 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kuros (Kuros Biosciences) wird am 03.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in Höhe von 0,324 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Kuros am 12.11.2026
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