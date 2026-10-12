Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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12.10.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Montagvormittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Kuros (Kuros Biosciences). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 18,61 CHF zu.
Um 09:28 Uhr wies die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 18,61 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'634 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 18,63 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 18,50 CHF. Zuletzt wechselten 10'615 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 83,77 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2026 Kursverluste bis auf 16,46 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 legte Kuros (Kuros Biosciences) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,332 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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