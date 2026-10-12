Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag gesucht

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 18,45 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'668 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 18,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,50 CHF. Der Tagesumsatz der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belief sich zuletzt auf 47'914 Aktien.

Bei 34,20 CHF markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 85,37 Prozent. Bei einem Wert von 16,46 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Verlust von 10,79 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250000,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 15.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kuros (Kuros Biosciences) einen Gewinn von 0,332 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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