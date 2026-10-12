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12.10.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) schiebt sich am Mittag vor

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 18,54 CHF.

Kuros
18.64 CHF 1.07%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere um 12:28 Uhr 1,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'579 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 18,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 18,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 26'658 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,20 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 84,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2026 bei 16,46 CHF. Mit Abgaben von 11,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 250000,00 CHF, gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

In der Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,332 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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