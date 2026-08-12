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Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116

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12.08.2026 09:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 22,92 CHF abwärts.

Kuros
23.29 CHF 1.79%
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 22,92 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging bis auf 22,92 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 23,08 CHF. Bisher wurden via SIX SX 8'810 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 34,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 49,21 Prozent zulegen. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,69 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 250000,00 CHF, gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 13.08.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.

In der Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,300 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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