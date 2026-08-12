Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 22,86 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'386 Punkten steht. Im Tief verlor die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 22,62 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,08 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92'303 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 34,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Kursplus von 49,61 Prozent wieder erreichen. Bei 17,69 CHF fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Verlust von 22,62 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlichte am 06.02.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -29,88 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,88 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 250000,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250000,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 13.08.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).

Experten taxieren den Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,300 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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