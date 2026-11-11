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11.11.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 19,50 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 19,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'166 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 19,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,50 CHF. Von der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 938 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2025 bei 32,48 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Kursplus von 66,56 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,46 CHF. Dieser Wert wurde am 18.09.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,59 Prozent würde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -29,88 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,88 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 250000,00 CHF gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Kuros (Kuros Biosciences) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,324 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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