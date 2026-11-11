Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittwochnachmittag fester

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 20,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'156 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 20,08 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 19,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 44'104 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,48 CHF an. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 62,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,46 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 17,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuros (Kuros Biosciences) ein Ergebnis je Aktie von -29,88 CHF vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250000,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,324 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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