Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) fällt am Vormittag

Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 18,53 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'463 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging bis auf 18,49 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 18,76 CHF. Von der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'872 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2026 bei 17,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 7,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das EPS wurde auf einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF im Vergleich zu 250000,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 15.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,355 USD je Aktie in den Kuros (Kuros Biosciences)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie

Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt

Kuros-Aktie schwächer: Weitere MagnetOs-Strategie vorgestellt

Kuros-Aktie fester: I.V. Hall wird neuer COO