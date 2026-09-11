Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.09.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) fällt am Vormittag
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 18,53 CHF abwärts.
Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 18,53 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'463 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging bis auf 18,49 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 18,76 CHF. Von der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'872 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2026 bei 17,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 7,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das EPS wurde auf einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF im Vergleich zu 250000,00 CHF im Vorjahresquartal.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 15.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,355 USD je Aktie in den Kuros (Kuros Biosciences)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Kuros-Aktie schwächer: Weitere MagnetOs-Strategie vorgestellt
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)
|
12:29
|Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
09:29
|Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) fällt am Vormittag (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Zürich in Rot: SPI fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SIX-Handel SPI letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
03.09.26
|SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren lukrativ gewesen? (finanzen.ch)
Analysen zu Kuros (Kuros Biosciences)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.