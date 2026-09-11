Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) gibt am Mittag nach

Der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 18,36 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'519 Punkten notiert. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,29 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,76 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 30'167 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 86,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,20 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).

Experten taxieren den Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,355 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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