Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 22,40 CHF zeigte sich die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'610 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 22,42 CHF. In der Spitze fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 22,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,42 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'209 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,68 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 17,69 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,03 Prozent.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 legte Kuros (Kuros Biosciences) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 250000,00 CHF umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 13.08.2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 15.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,300 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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