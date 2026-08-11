Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) steigt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,2 Prozent auf 23,12 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'571 Punkten steht. Bei 23,46 CHF erreichte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,42 CHF. Bisher wurden heute 62'772 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 34,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). 47,92 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 17,69 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 23,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -29,88 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,88 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 250000,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.08.2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,300 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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