Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag gefragt

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 22,86 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'535 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 22,96 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,42 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19'383 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,61 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,69 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 29,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Kuros (Kuros Biosciences) im vergangenen Quartal 250000,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 13.08.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS in Höhe von 0,300 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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