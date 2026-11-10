Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag mit Kursverlusten

Der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 19,77 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'142 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,48 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,40 CHF. Von der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67'286 Stück gehandelt.

Am 28.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,48 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2026 bei 16,46 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 16,74 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250000,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kuros (Kuros Biosciences)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,324 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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