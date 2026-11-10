|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 19,77 CHF ab.
Der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 19,77 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'142 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,48 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,40 CHF. Von der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67'286 Stück gehandelt.
Am 28.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,48 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2026 bei 16,46 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 16,74 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250000,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.
Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kuros (Kuros Biosciences)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,324 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Kuros-Aktie schwächer: Weitere MagnetOs-Strategie vorgestellt
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)
|
10.11.26
|Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Dienstagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Vormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
29.10.26
|SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Gewinne in Zürich: SPI klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Kuros (Kuros Biosciences)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Kuros am 10.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich für den Mittwoch Startgewinne an. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich.