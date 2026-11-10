Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 19,93 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'172 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,84 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 22'667 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,48 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 62,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 17,41 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Kuros (Kuros Biosciences) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -29,88 CHF je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 250000,00 CHF, gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Kuros (Kuros Biosciences)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS in Höhe von 0,324 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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