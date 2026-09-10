Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Donnerstagvormittag in Grün

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 18,90 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'553 Punkten notiert. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,15 CHF an. Mit einem Wert von 18,99 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 3'251 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 34,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie somit 44,74 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 17,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250000,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 15.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,355 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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