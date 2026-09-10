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10.09.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag ins Minus

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 18,72 CHF.

Kuros
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Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 18,72 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'435 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,67 CHF aus. Bei 18,99 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belief sich zuletzt auf 74'219 Aktien.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF an. 82,69 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 8,12 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF aus. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250000,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kuros (Kuros Biosciences) einen Gewinn von 0,355 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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