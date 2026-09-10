Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 19,28 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'506 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 19,33 CHF. Bei 18,99 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 31'730 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 77,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 07.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 250000,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250000,00 CHF eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kuros (Kuros Biosciences) einen Gewinn von 0,355 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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