Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) präsentiert sich am Montagvormittag fester

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 23,22 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'537 Punkten notiert. Bei 23,36 CHF markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 23,36 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5'047 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 47,29 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2026 Kursverluste bis auf 17,69 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 250000,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 250000,00 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 11.08.2027.

In der Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,300 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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