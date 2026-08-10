Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 22,74 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'505 Punkten steht. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie sank bis auf 22,74 CHF. Mit einem Wert von 23,36 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 80'544 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie somit 33,51 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 17,69 CHF. Mit einem Kursverlust von 22,21 Prozent würde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 250000,00 CHF gelegen.

Kuros (Kuros Biosciences) wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.08.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,300 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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