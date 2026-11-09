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09.11.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) gewinnt am Montagvormittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 20,00 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,4 Prozent auf 20,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'813 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 20,26 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 19,56 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien beläuft sich auf 3'110 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,48 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2026 (16,46 CHF). Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 17,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 250000,00 CHF gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,324 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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