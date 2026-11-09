Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr sprang die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 20,06 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'992 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie sogar auf 20,28 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,56 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60'053 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2025 auf bis zu 32,48 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 61,91 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2026 bei 16,46 CHF. Mit Abgaben von 17,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF aus. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,324 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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