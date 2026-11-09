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09.11.2026 12:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag ins Plus
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 20,16 CHF.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 20,16 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'933 Punkten notiert. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,26 CHF zu. Bei 19,56 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 26'682 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.
Am 28.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,48 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Kursplus von 61,11 Prozent wieder erreichen. Am 18.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Kuros (Kuros Biosciences) im vergangenen Quartal 250000,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umsetzen können.
Kuros (Kuros Biosciences) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS in Höhe von 0,324 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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