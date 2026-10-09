Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 18,14 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'557 Punkten steht. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf 18,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,32 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 76'189 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 16,46 CHF fiel das Papier am 18.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 15.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,332 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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