Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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09.10.2026 12:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) gewinnt am Freitagmittag
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 18,30 CHF zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 18,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'506 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie sogar auf 18,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,32 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 36'974 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 86,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,46 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 250000,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250000,00 CHF umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,332 USD je Aktie in den Kuros (Kuros Biosciences)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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