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09.09.2026 09:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 18,95 CHF nach.

Kuros
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Die Aktionäre schickten das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,7 Prozent auf 18,95 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'735 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 18,84 CHF. Bei 19,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belief sich zuletzt auf 6'457 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Bei einem Wert von 17,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 9,23 Prozent sinken.

Nachdem Kuros (Kuros Biosciences) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Kuros (Kuros Biosciences) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -29,88 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 250000,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Kuros (Kuros Biosciences) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Kuros (Kuros Biosciences)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Experten taxieren den Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,355 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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