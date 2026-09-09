Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 18,85 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'674 Punkten liegt. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,55 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 19,00 CHF. Der Tagesumsatz der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belief sich zuletzt auf 24'633 Aktien.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 81,43 Prozent zulegen. Am 07.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,20 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 9,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Kuros (Kuros Biosciences) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -29,88 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 250000,00 CHF gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,355 USD je Aktie in den Kuros (Kuros Biosciences)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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