Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Donnerstagvormittag im Ausverkauf

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 17,27 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'360 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 17,15 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 21'046 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 98,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 18.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,46 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 4,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -29,88 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,88 CHF erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in Höhe von 0,397 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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