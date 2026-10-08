Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 18,29 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'436 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 18,49 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 18,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 73'190 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 86,99 Prozent zulegen. Bei 16,46 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,01 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 250000,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250000,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,397 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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