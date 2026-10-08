Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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08.10.2026 12:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) gibt am Mittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Zuletzt ging es für die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 17,89 CHF.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 17,89 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'381 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 17,15 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 52'401 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.
Bei 34,20 CHF markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 91,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 18.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 16,46 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,99 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 250000,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 250000,00 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,397 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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