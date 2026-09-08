Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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08.09.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Kuros (Kuros Biosciences). Die Aktionäre schickten das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 19,02 CHF.
Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,3 Prozent auf 19,02 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'839 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 19,07 CHF. Bei 18,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 103'361 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.
Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 79,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2026 (17,20 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -29,88 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,88 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).
Von Analysten wird erwartet, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,355 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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