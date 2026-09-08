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08.09.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Kuros (Kuros Biosciences)

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Kuros (Kuros Biosciences)

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 18,48 CHF.

Kuros
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Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 18,48 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'885 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 18,23 CHF. Bei 18,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien beläuft sich auf 48'555 Stück.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 85,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 07.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Kuros (Kuros Biosciences) gewährte am 06.02.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 250000,00 CHF, gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,355 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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