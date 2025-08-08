Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 26,82 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'559 Punkten liegt. Im Tief verlor die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 26,54 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 148'588 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.11.2024 auf bis zu 32,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,06 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 58,76 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 14.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kuros (Kuros Biosciences) einen Gewinn von 0,146 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

