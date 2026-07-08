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08.07.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) bricht am Mittwochnachmittag nach oben aus

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) bricht am Mittwochnachmittag nach oben aus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Zuletzt sprang die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 10,1 Prozent auf 21,58 CHF zu.

Kuros
21.69 CHF 11.63%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 10,1 Prozent auf 21,58 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'046 Punkten notiert. Bei 21,96 CHF markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,38 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 368'737 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (17,69 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Verlust von 18,03 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF aus. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Kuros (Kuros Biosciences) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 13.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlicht werden. Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,282 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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