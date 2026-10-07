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07.10.2026 09:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 18,80 CHF.

Kuros
18.97 CHF 1.01%
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Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 18,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'529 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 18,70 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,96 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'689 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 34,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie somit 45,03 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,46 CHF am 18.09.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,45 Prozent.

Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,397 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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