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07.10.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag ins Minus

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Aktionäre schickten das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 18,20 CHF.

Kuros
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Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,6 Prozent auf 18,20 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'504 Punkten steht. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,95 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,96 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 83'331 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 16,46 CHF fiel das Papier am 18.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 9,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlichte am 06.02.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,397 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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