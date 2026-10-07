Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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07.10.2026 12:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 18,45 CHF.
Der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 18,45 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'517 Punkten steht. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,44 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,96 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 26'829 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.
Bei 34,20 CHF markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 85,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2026 bei 16,46 CHF. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 12,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,397 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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