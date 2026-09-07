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07.09.2026 09:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verliert am Vormittag

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verliert am Vormittag

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 17,20 CHF.

Kuros
17.61 CHF -2.30%
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Um 09:28 Uhr fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 17,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'006 Punkten steht. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie sank bis auf 17,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'331 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Kursplus von 98,84 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2026 bei 17,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF gegenüber -29,88 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS in Höhe von 0,355 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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