Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Montagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr sprang die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 18,34 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'098 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 18,45 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 274'601 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gehandelt.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 86,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2026 bei 17,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 6,22 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -29,88 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,88 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,355 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie

Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt

Kuros-Aktie schwächer: Weitere MagnetOs-Strategie vorgestellt

Kuros-Aktie fester: I.V. Hall wird neuer COO