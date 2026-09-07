Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) zeigt sich am Montagmittag freundlich

Um 12:28 Uhr stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 17,78 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'063 Punkten liegt. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf 17,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 152'316 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 92,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2026 bei 17,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Kuros (Kuros Biosciences) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn in Höhe von 0,355 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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