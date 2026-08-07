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07.08.2026 09:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Vormittag gefragt

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Vormittag gefragt

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 23,22 CHF.

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Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 23,22 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'502 Punkten steht. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,48 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'161 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,29 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,69 CHF am 23.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 23,82 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 250000,00 CHF gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 11.08.2027.

In der Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,300 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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