Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 23,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'560 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf 23,48 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64'673 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 48,05 Prozent zulegen. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,69 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 23,42 Prozent Luft nach unten.

Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlichte am 06.02.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -29,88 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,88 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250000,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.08.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 11.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,300 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie

Kuros-Aktie schwächer: Weitere MagnetOs-Strategie vorgestellt

Kuros-Aktie fester: I.V. Hall wird neuer COO

Kuros-Aktie in Rot: Klares Umsatzplus im ersten Quartal