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07.08.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Mittag fester

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 23,26 CHF zu.

Kuros
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Um 12:28 Uhr wies die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 23,26 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'569 Punkten liegt. Bei 23,48 CHF markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,00 CHF. Zuletzt wechselten 25'318 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 47,03 Prozent zulegen. Bei 17,69 CHF fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 31,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF aus. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Kuros (Kuros Biosciences) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -29,88 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 250000,00 CHF gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 13.08.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 11.08.2027.

Experten taxieren den Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,300 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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