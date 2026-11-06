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06.11.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Freitagvormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 20,04 CHF ab.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 20,04 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'757 Punkten steht. Im Tief verlor die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,97 CHF. Bei 20,24 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'515 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 32,48 CHF erreichte der Titel am 28.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 62,08 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,46 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 21,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,324 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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