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06.11.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Freitagmittag ins Minus

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Freitagmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 19,91 CHF nach.

Kuros
19.57 CHF -5.74%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 3,5 Prozent auf 19,91 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'613 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,66 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 20,24 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 123'102 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2025 bei 32,48 CHF. 63,13 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF. Abschläge von 17,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kuros (Kuros Biosciences) einen Gewinn von 0,324 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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