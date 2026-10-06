Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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06.10.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Vormittag fester
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 18,57 CHF.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 18,57 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'617 Punkten liegt. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,67 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 18,40 CHF. Bisher wurden heute 21'517 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gehandelt.
Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 84,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Verlust von 11,36 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Experten taxieren den Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,397 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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