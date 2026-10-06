Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Dienstagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr wies die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 18,51 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'549 Punkten liegt. Bei 18,98 CHF markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 102'822 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2026 bei 16,46 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 12,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlichte am 06.02.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 250000,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,397 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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