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06.10.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger greifen bei Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag zu

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger greifen bei Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag zu

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 18,75 CHF.

Kuros
18.78 CHF -0.74%
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Um 12:28 Uhr stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 18,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. Bei 18,84 CHF markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,40 CHF. Von der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50'801 Stück gehandelt.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 82,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,46 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 12,21 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 250000,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250000,00 CHF umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kuros (Kuros Biosciences) wird am 17.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,397 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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