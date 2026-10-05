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Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116

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05.10.2026 09:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Montagvormittag auf rotem Terrain

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Montagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Aktionäre schickten das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 18,54 CHF.

Kuros
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Um 09:28 Uhr fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 18,54 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'452 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 18,54 CHF ein. Bei 18,54 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 4'527 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,47 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,46 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 12,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuros (Kuros Biosciences) ein Ergebnis je Aktie von -29,88 CHF vermeldet. Das vergangene Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,397 USD je Aktie in den Kuros (Kuros Biosciences)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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